الرئيس السيسى يهنئ أبناء مصر بالخارج بمناسبة قرب المولد النبوى الشريف

وقال الرئيس السيسي - في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج، اليوم الجمعة، إلى أبناء الجاليات المصرية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي - "الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج، إنه لمن دواعى سرورى أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى ميلاد رسولنا الكريم سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، مُتمنياً لكم دوام التوفيق والنجاح ولمصرنا العزيزة المزيد من التنمية والتقدم والازدهار..مع أطيب تمنياتي وكل عام وأنتم بخير".