شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: الخميس المقبل إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، أن يوم الخميس المقبل الموافق 21 أكتوبر 2021، إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة المولد النبوى الشريف، وذلك بدلًا يوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر.

وأعربت القوى العاملة عن خالص التهانى لعمال مصر والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة، مشيرة إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن اليوم مثلى الأجر.

وأصدرت الوزارة منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، قد أصدر قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، بمناسبة المولد النبوي الشريف ، وذلك بدلا من يوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر.

يأتي ذلك في إطار توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكل العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة، كلما أمكن ذلك تحقيقا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية فى المناسبات والأعياد.