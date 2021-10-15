أحمد عمر هاشم خطيبا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

ينقل التلفزيون المصري، على الهواء مباشرة، شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة، الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، ويتلو القرآن الدكتور أحمد نعينع.

وخصصت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة، بعنوان "النبي القدوة (صلى الله عليه وسلم) في بيته وحياته".

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.