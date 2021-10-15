وزير القوى العاملة: تحويل 2.2 مليون جنيه مستحقات 68 عاملا مصريا غادروا الأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان - الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 52 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 68 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وأضاف سعفان - في بيان للوزارة اليوم /الجمعة/ - أن المستحقات بلغت 144 ألفا و778 دولاراً أي ما يعادل 2 مليون و270 ألف جنيه تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي، المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد فيه جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء على موقع الوزارة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن؛ للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الأسم موجودا على المستفيد سرعة التوجه لأقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.​