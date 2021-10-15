​​قطع مياه الشرب عن 14 منطقة في القاهرة 15 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه اليوم الجمعة، عن مناطق (عرب الجسر – عرب الطوايلة – وسط المدينة بالمطرية - منطقة الشيراتون - الملتقى العربي - الكلية الحربية – الحي العاشر – صقر قريس - الواحة – شارع متولي الشعراوي - السويسري ب – أرض الجولف – الإمداد والتموين – مساكن رامو)، اعتبارًا من الساعة 5 مساء حتى الـ8 صباح بعد غدٍ السبت الموافق 16/10/2021.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع، لقيامها بتنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1200 مم الخارج من محطة مسطرد.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.