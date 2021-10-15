هل يُسمح للأولاد بالسفر إلى والدهم في السعودية مباشرة؟ اتحاد المصريين في المملكة يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، آخر تفاصيل إجراءات السفر إلى المملكة، وموقف الأولاد من السفر إلى والدهم برفقة الأم بالمملكة العربية السعودية مباشرةً بدون أن يأتي الأب لهم.

وأكد حنفي لـ"الخليج 365"، أن سلطات المملكة لم تسمح للأولاد بالسفر مباشرةً إلى المملكة بدون أن يأتي الأب لأخذهم بنفسه، مشيرًا إلى أنه قرارات حكومية صادرة عن المملكة.

وأشار إلى أن الزيارات العائلية، تعامل معاملة الإقامة ومن حق الزوج المطعم بحرعتين من لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة السفر إلى مصر لاستقدام زوجته وأولاده إلى المملكة على نفس الطائرة التي يعود عليها، ويطبق عليهم باقي الشروط من أخذ جرعتين بمصر من اللقاحات المعتمدة في المملكة.

وتابع حنفي: "أي مصري مقيم بالمملكة وحصل على التطعيمين داخل السعودية، وعائلته متواجدة في مصر، يحق للعائلة برفقة ولي الأمر -(رب الأسرة)- السفر معه على نفس الطائرة المتوجه إلى المملكة بشروط، الحصول على تطعيمين داخل مصر من نفس التطعيمات المعتمدة في المملكة، أو الحصول على تطعيم واحد في السعودية وتطعيم آخر في مصر".

وأشار نائب رئيس الاتحاد، إلى أن اللقاحات المعتمدة لدى المملكة هي: فاييزر بيونتك، وموديرنا، وأكسفورد أسترازينيكا، وجانسن آند جانسن.

وأوضح أن الشروط تشمل أيضًا: "عمل مسحة للأسرة وولي الأمر في مصر قبل السفر مباشرة، وعقب الوصول تحجر حجر منزلي لمدة 5 أيام، على أن يتم عمل مسحة طبية أخرى في اليوم الخامس، حتى تتمكن من الاندماج في المجتمع السعودي".

وأشار إلى أن الأطفال من سن 8 سنوات وحتى 18 عامًا عند الوصول إلى المملكة، يتم التقديم على أخذ تطعيم كورونا ويتم تطعيمهم بتطعيمات الأطفال المتوفرة بالسعودية مجانا وبدون أية رسوم، حتى يتمكنوا من الذهاب إلى مدارسهم بدون أي مشكلة متابعًا: "اللي مش هيطعم مش هيدخل المدرسة".

وأكد نائب رئيس اتحاد المصريين بالسعودية، أن جميع المصريين المتواجدين بالمملكة حصلوا على التطعيمات كورونا بنسبة 100%.. متابعًا: "محدش هيباشر شغله ولا هيتسوق ولا هيروح أي مؤسسة إلا بعد الحصول على التطعيم".​