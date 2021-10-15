بداية الانخفاض التدريجي.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وذلك خلال يومي غدٍ الجمعة، وبعد غدٍ السبت.

واعتبارًا من الأحد 17 أكتوبر، يشهد الطقس انخفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بقيم تراوح من 3: 4 درجات مئوية.

فيما يسود طقس مائل للبرودة في الساعات المتاخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مع شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على مناطق متفرقة من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وينشر "الخليج 365" بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة الأسبوع المقبل على النحو التالي:

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