​اليوم.. قطع وضعف مياه الشرب عن 9 مناطق في الجيرة 8 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه لمدة 8 ساعات، اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت عن مناطق "أوسيم - ناهيا - صفط اللبن - شنباري - برطس" وضعف المياه في مناطق "المناشي البلد - الجلاتمة - بهرمس - ذات الكوم".

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت لضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

وأشار المحافظ، إلى أن قطع المياه يأتي في إطار المشروعات القومية الجاري تنفيذها ضمن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتي من بينها مشروع مياه الخزان الأرضي الذي يتطلب الربط بين خط السحب قطر 900 مم والخزان فإن الأمر يستلزم غلق المياه عن الخط قطر 1000مم الخارج من محطة مياه إمبابة لتنفيذ أعمال الربط.

ونوه المحافظ، إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجات المواطنين فورًا.

وأهاب المحافظ، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.​