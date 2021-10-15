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الأوقاف تفتتح اليوم 19 مسجدًا جديدًا.. بينها 13 فى شمال سيناء

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القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 16 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، منها 13 مسجدًا بمحافظة شمال سيناء، كما سيجرى افتتاح 3 مساجد أخرى صيانة وترميمًا، ليكون إجمالى ما جرى افتتاحه من 1 يوليو الماضى حتى الآن 237 مسجدًا، منها 211 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، و26 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها اليوم: 
 

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:مديرية أوقاف شمال سيناء 

1. نور الإسلام ( سوق الجملة) – العريش بجوار مديرية الأمن

2. النعيم – شارع البحر – العريش 

3. الصحابة الجديد – ش العشرين - العريش

4. الفردوس – ش العشرين – العريش 

5. الخليل – أمام نادى الشرطة - العريش

6. الحبيب المصطفى – ابنى بيتك – الجولف - العريش

7. خاتم المرسلين – العبيدات - العريش

8. صحابة رسول الله – حى عاطف السادات - العريش

9. الواحة النموذجى – بجوار المدينة الشبابية - العريش

10. الخير والبركة – حى عاطف السادات – العريش 

11. مالك الملك – بجوار المدينة الشبابية – العريش 

12. عباد الرحمن – حى السمران – العريش 

13. باب الريان – قرية الكرامة - العريش
 

مديرية أوقاف قنا

14. جاد الكريم – نجع صفر - فرشوط
 

مديرية أوقاف الدقهلية

15. حلمى بدر– عزبة حلمى بدر – مركز تمى الأمديد
 

مديرية أوقاف كفر الشيخ

16. أبو منيسى الجديد – أبو منسى – سيدى غازى – كفر الشيخ شرق
 

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
 

مديرية أوقاف قنا

17. أبو بكر الصديق – المخزن - قوص

18. أحباب النبى – المنطقة الصناعية بقنا

19. آل غريب – العسيرات – فرشوط

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