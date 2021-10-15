شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتتح اليوم 19 مسجدًا جديدًا.. بينها 13 فى شمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر
وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها اليوم:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:مديرية أوقاف شمال سيناء
1. نور الإسلام ( سوق الجملة) – العريش بجوار مديرية الأمن
2. النعيم – شارع البحر – العريش
3. الصحابة الجديد – ش العشرين - العريش
4. الفردوس – ش العشرين – العريش
5. الخليل – أمام نادى الشرطة - العريش
6. الحبيب المصطفى – ابنى بيتك – الجولف - العريش
7. خاتم المرسلين – العبيدات - العريش
8. صحابة رسول الله – حى عاطف السادات - العريش
9. الواحة النموذجى – بجوار المدينة الشبابية - العريش
10. الخير والبركة – حى عاطف السادات – العريش
11. مالك الملك – بجوار المدينة الشبابية – العريش
12. عباد الرحمن – حى السمران – العريش
13. باب الريان – قرية الكرامة - العريش
مديرية أوقاف قنا
14. جاد الكريم – نجع صفر - فرشوط
مديرية أوقاف الدقهلية
15. حلمى بدر– عزبة حلمى بدر – مركز تمى الأمديد
مديرية أوقاف كفر الشيخ
16. أبو منيسى الجديد – أبو منسى – سيدى غازى – كفر الشيخ شرق
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف قنا
17. أبو بكر الصديق – المخزن - قوص
18. أحباب النبى – المنطقة الصناعية بقنا
19. آل غريب – العسيرات – فرشوط