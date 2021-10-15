الأوقاف تفتتح اليوم 19 مسجدًا جديدًا.. بينها 13 فى شمال سيناء

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 16 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، منها 13 مسجدًا بمحافظة شمال سيناء، كما سيجرى افتتاح 3 مساجد أخرى صيانة وترميمًا، ليكون إجمالى ما جرى افتتاحه من 1 يوليو الماضى حتى الآن 237 مسجدًا، منها 211 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، و26 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها اليوم:

