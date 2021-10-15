شكرا لقرائتكم خبر عن شركة شعاع تخصص رقم واتس آب لتلقى شكاوى تسجيل قراءة عدادات الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المدير التنفيذي لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بتسجيل قراءة عدادات الكهرباء وأى شكاوى من موظفى الشركة من خلال خدمة واتس آب على مدار الساعة على رقم 01120313831.

وأضاف المدير التنفيذي لشركة شعاع، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه من حق كل مواطن التأكد من صحة قراءة عداد الكهرباء، لافتا إلى أن شكاوى المواطنين يجرى الرد عليها بصور العداد لمدة 3 أشهر سابقة.

وأوضح المدير التنفيذي لشركة شعاع، أن جميع شكاوى المواطنين التى ترد إلى الشركة يجرى فحصها وحلها فى مدة لا تتجاوز الـ24 ساعة، موضحا أنه جارى الانتهاء من عمل منظومة شكاوى خاصة بالشركة لزيادة التواصل مع المواطن والعمل على سرعة حل الشكوى فى أقل مدة ممكنة.

وتابع المدير التنفيذي لشركة شعاع، أن الشركة نجحت فى توفير تطبيق خاص بمتابعة استهلاك العداد مسبوق الدفع ويسمى بـ"القارئ الضوئي"، موكدا أن هذا التطبيق يقوم بتسجيل كافة البيانات الخاصة بالعداد مسبق الدفع منذ تركيبه وحتى اللحظة التى يتم الكشف عليه بشكل شهرى، وذلك بالتعاون مع شركات التوزيع، ويجرى تطبيق القارئ الضوئي بعدد من شركات توزيع الكهرباء، وجارى العمل على استكمال العمل بكافة الشركات.