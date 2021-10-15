كورونا في 24 ساعة| 865 إصابة جديدة بمصر.. وأمريكا تسجل أعلى معدل إصابات يومي

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية. كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 781 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 266444 حتى اليوم.

865 إصابة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: لقاح كورونا لا يؤثر على الصحة الإنجابية للرجال أو السيدات‎‎

كبير الأطباء في بريطانيا يحذر من فيروس "كوفيد" هذا الشتاء

رئيس علمية كورونا: الأصل في تشخيص كورونا هو الأعراض وليس المسحة

رسميًا.. إعادة تخصيص مستشفى العجمي بالكامل لعزل مرضى كورونا في الإسكندرية

إصابة رئيس لاتفيا بفيروس كورونا

مهرجان الجونة.. ساويرس: خدوا لقاح كورونا.. يجيلك دوخة أو صداع ولا تموت؟

الصحة العالمية: 86 % من إصابات كورونا في إفريقيا تمر دون ملاحظة

تسجيل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا في أمريكا.. وارتفاع الحصيلة ببريطانيا

هيئة الدواء الأوروبية تفحص عقارا جديدا مضادا لكورونا

3 إرشادات جديدة من الصحة لحماية الأطفال من خطر كورونا

تخفيض قيمة تعبئة اسطوانات الأكسجين لمرضى كورونا في العزل المنزلي بأسوان - صور

رئيس وزراء التشيك يتلقى جرعة لقاح ثالثة ضد فيروس كورونا

المتحدث باسم رئيس الفلبين: مقترح تلقيح المواطنين أثناء نومهم "مزحة"

تهديدات بالقتل والاعتداء الجنسي.. كيف طاردت "لعنة كورونا" العلماء؟

حالات الانتحار بين أطفال اليابان خلال الجائحة "الأعلى منذ عقود"

كورونا حول العالم: الإصابات 239.1 مليون.. واللقاحات 6.53 مليار