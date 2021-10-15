شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: افتتحنا 1700 مسجد فى 13 شهرا ونصف والناس سعيدة بالآذان الموحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة تقوم ببناء ما يعادل 5 مساجد يوميًا وهذا لم يحدث بالتاريخ من قبل، مضيفا أن هناك 1700 مسجد جرى افتتاحها خلال 13 شهرا ونصف.

وأضاف وزير الأوقاف، خلال لقائه ببرنامج كلمة السر، المذاع على قناة صدى البلد، مع الإعلامى خالد ميرى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر داعم للحفاظ على أموال الأوقاف، موضحا أن أصول الهيئة قد يُعاد النظر بها في حالة تعديل قوانين الإيجار القديم لأن كلها إيجار.

وأوضح أن إيرادات الأوقاف وصلت مليارا و815 مليون جنيه وهذا العام نستهدف تخطى 2 مليار جنيه، متابعا: لن أسمح بصعود المنبر إلا من مؤسسات الدولة الدينية، سواء الأزهر أو الأوقاف أو الإفتاء.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن بعض الجهلاء هم من يحرمون الاحتفال بالمولد النبوي.

وتابع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: الناس مبسوطة بالآذان الموحد، موضحا أن بعض الدعاة لديهم إفلاس علمي فيحرمون على الناس الأشياء دون بحث أو دراسة.

واستكمال: "المدارس المختلطة مش حرام واللي عنده حاجة بتقول إنها حرام يجيبهالي"، متابعا: الحيوان ميقدرش يعاشر زوجته ميتة إزاي الإنسان يقدر يعملها!

وعن مواجهة الفكر المتطرف على وسائل التواصل الاجتماعي، قال وزير الأوقاف، إن أي وسيلة لها شقين إما أن تستخدم في الخير أو الشر، موضحا أنه جرى تدريب الأئمة والدعاة على استخدام السوشيال ميديا والتحول الرقمي.