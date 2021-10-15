حدث ليلاً| وزير التعليم: نحاول إنقاذ العام الدراسي.. ويسرا: "آل ساويرس ضهر وسند"

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

نقل الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون إلى المستشفى

ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية أن الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون نُقل إلى المستشفى، للاشتباه في إصابته بعدوى في الدم.

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جيميناي أفريقيا تعلن المشاركين في مسابقة سينماتك الإقليمية بمهرجان الجونة السينمائي

كشفت جيميناي أفريقيا بالتعاون مع مركز السينما العربية، عن أسماء الشركات المشاركة في مسابقة سينماتك المقامة خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في مقر الجامعة الألمانية بالجونة يوم الجمعة 15 أكتوبر.

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الري: نستهدف إزالة 19 مليون متر مربع مخالفات على نهر النيل

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، عداد الإزلات اليومية للتعديات على نهر النيل، حيث بلغ إجمالي أعداد الإزالات المستهدفة 165 ألف حالة بمساحة 19.40 مليون متر مربع تقريبًا.

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سميح ساويرس عن حريق الجونة: زعلت أوي أن القميص بتاعي اتحرق (فيديو)

قال المهندس سميح ساويرس، إنه "حينما علم أن الحريق وقع في قاعة مجاورة للمسرح الرئيسي لمهرجان الجونة السينمائي، أصابه الهدوء وأصبح كل ما يفكر فيه هو إخماد الحريق فقط".

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اندلاع حريق في مطعم بدمياط الجديدة

اندلع حريق في مطعم بمدينة دمياط الجديدة، وأخطرت قوات الحماية المدنية التي انتقلت إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بسيارة إطفاء وأخرى للإسعاف، لإخماد النيران قبل امتدادها إلى المحال المجاورة.

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وزير التعليم: الوجبات المدرسية الجديدة ستكون "مجانية"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوجبات المدرسية الجديدة ستكون "مجانية" للطلاب، مضيفًا أنها ستعكس اهتمام الدولة المصرية بصحة وسلامة ابنائها.

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النقل تعلن تشغيل الجراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية

أعلنت وزارة النقل، الانتهاء من تنفيذ الجراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية وتشغيله تجريبياً.

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سميح ساويرس: "أعذروني أعصابي في رجليا".. ويسرا: "آل ساويرس ضهر وسند"

صعد المهندس سميح ساويرس على خشبة مسرح البلازا في حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي بصحبة الفنانة يسرا، مؤكدا أنها أكبر داعم للمهرجان.

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جيش نيجيريا يعلن وفاة زعيم داعش في غرب أفريقيا

قال الجيش في نيجيريا إن زعيم تنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا، أبو مصعب البرناوي، قد توفي.

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بايدن: أمريكا ستتبرع لإفريقيا بـ 17 مليون جرعة من لقاح جونسون

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إدارته ستتبرع بـ 17 مليون جرعة أخرى من لقاح جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا للاتحاد الإفريقي، بعد انتقادات تعرضت لها واشنطن، بأن الولايات المتحدة لم تتحلى بما يجب من سخاء في مثل هذا الظرف.

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الرئيس الجزائري يعزي جيش بلاده إثر العملية الإرهابية بالقرب من الحدود الغربية

قدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، تعازيه لجيش بلاده ولأسرة الرقيب صراوي سيف الدين، الذي استشهد في انفجار لغم تقليدي الصنع بالقرب من الحدود الغربية للبلاد.

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والد ضحية "التختة الأولى" بكفر الشيخ يروي تفاصيل الحادث

قال محمد حلمي شحاتة، والد الطفل عيد، بمدرسة زراعة ميت علوان بكفر الشيخ، إنه تلقى اتصالا هاتفيًا بسقوط نجله مغشيًا عليه في طابور المدرسة.

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روسيا تعلن رفع قيود الطيران إلى المنتجعات السياحية المصرية اعتبارا من 9 نوفمبر

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الخميس، رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية إلى منتجعي شرم الشيخ والغردقة من المدن الروسية التي استؤنفت فيها رحلات الطيران الدولي.

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واشنطن: تطورات الأوضاع في تيجراي بإثيوبيا "فظائع" وسنتخذ قرارا بشأنها

وصف البيت الأبيض، الأحداث في إقليم تيجراي، في إثيوبيا بأنها "فظائع"، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ قرارا بشأن وضعها ضمن قانون النمو والفرص لكن لا يُعرف الموعد المحدد بعد، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

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طارق شوقي: نحاول إنقاذ العام الدراسي بعد جائحة كورونا ومشكلة التكدس موروثة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تحاول إنقاذ العام الدراسي بعد جائحة فيروس كورونا وتعويض الطلاب عما فقدوه تعليميًا خلال العام والنصف الماضيين.

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وزير السياحة يناقش استعدادات مشاركة مصر في بورصة لندن نوفمبر المقبل

عقد اليوم الخميس، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعاً موسعاً لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالمشاركة المصرية في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM) World travel Market 2021) والتي ستنطلق فعالياتها في نوفمبر المقبل بالعاصمة البريطانية لندن بمشاركة عدد كبير من مختلف دول العالم، وممثلي كبرى منظمي الرحلات وشركات الطيران العالمية واتحادات السياحة الدولية.

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خالد مجاهد يكشف تفاصيل تعامل وزارة الصحة مع مهرجان الجونة

كشف خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعى، المتحدث الرسمى للوزارة، تفاصيل تعامل وزارة الصحة والدولة مع مهرجان الجونة، قائلا: مصر لها دور رائد وخبرة كبيرة في التعامل مع مثل هذه الأحداث.

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