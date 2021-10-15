شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الشراء الموحد تعلن وصول 525 ألف جرعة من لقاح كورونا الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الشراء الموحد عن وصول 525 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك الروسى إلى مصر، مشيرة إلى أن لقاح موديرنا سيجرى توريده قريبا إلى مصر، وتابعت: جميع اللقاحات مهمة وليس هناك أفضلية للقاح على الأخر مطلقا وجميعها تعطى مناعة من 6 إلى 9 شهور أو عام تقريبا، وتستلزم جرعات معززة بعد فترة من الوقت. وأوضحت هيئة الشراء الموحد، أن مصر بها 6 أنواع للقاحات الخاصة بفيروس كورونا وجميعها آمنة ونسب فاعليتها واحدة أو متقاربة، وتابعت: ننصح جميع المواطنين بالحصول على لقاح كورونا في أقرب وقت من خلال التسجيل على الموقع الإلكترونى للقاح، مؤكدة أن الدولة لا تتوانى لحظة في توفير الأدوية واللقاحات التى تقى المجتمع من مخاطر ومضاعفات كورونا حال الإصابة بها. وأشارت هيئة الشراء الموحد إلى توفير اللقاحات في المخازن بكميات كبيرة ويتم توزيعها على مراكز اللقاحات بالجمهورية.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان لـ"الخليج 365" أن اللقاحات الخاصة بكورونا متوفرة فى جميع المراكز، مشيرا إلى أنه سيجرى تصنيع 250 مليون جرعة من لقاح كورونا المصرى عام 2023.

وأشار مجاهد، إلى أنه تم توفير 60.5 مليون جرعة من لقاحات: استرازينيكا، وساينوفاك، وساينوفارم، وسبوتنك، وجونسون، وفايزر علي مدار الفترة الماضية، وسيجرى قريبا توريد 5 ملايين جرعة من لقاح موديرنا قريبا على دفعات متتالية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، وجود خطة للتوسع في مراكز تلقى اللقاحات لتشمل جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، بحيث يصل عددها إلى 2002 مركز، مع اتباع إجراءات تحد من دخول المرضى إلى المستشفيات أو أي هيئة تابعة لوزارة الصحة دون إظهار ما يفيد بتلقي اللقاح أو التوجيه بتلقي اللقاح، ووضع آلية لحث أولياء الأمور على تلقى اللقاح حفاظاً على صحة الأطفال بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وتابع: اللقاح هام لمنع الدخول في مضاعفات حرجة، وقال: التطعيم يقلل من خطر الوفاة أو دخول المستشفى جراء فيروس كورونا بنسبة 90٪.

وحول أبرز إحصائيات الوضع الحالي لمكافحة فيروس كورونا المستجد في مصر مقارنة بالعالم إحتلت مصر المركز 10

في نسبة الوفيات من إجمالي عدد المصابين بنسبة (%5.7) بعد كل من سوريا (6.5%) والإكوادور‎ (6.4%) ويسبق مصر كل من الصومال (5.6%) وتايوان (5.2%) و وتأتى فانواتو في المرتبة الأولى (%25) تليها إم إس زاندام (%22.2) واليمن (%19.0) والصحراء الغربية (%10) وذلك بالمقارنة مع كل الدول والمناطق على مستوى العالم.

كما جاء مصر في المركز الـ167 في نسبة التعافي (84.4%) وذلك بالمقارنة مع كل الدول والمناطق على مستوى العالم التي ظهرت بها حالات إصابة حتى الآن بينما جاءت في المركز 180 من حيث إجمالي الإصابات بها لكل مليون نسمة حيث يوجد 2922 لكل 1 مليون وذلك بالمقارنة مع كل الدول والمناطق على مستوى العالم التي ظهرت بها حالات إصابة حتى الآن.

بينما تحتل مصر المركز 78 في عدد المصابين بالفيروس من بين 223 منطقة ودولة حول العالم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.