شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تفعيل مجموعات التقوية مع بداية الأسبوع الأول من الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المدارس فعلت مجموعات التقوية المدرسية منذ بداية الأسبوع الأول من العام الدراسى الجديد، موضحة أن مجموعات التقوية هى بديل الدروس الخصوصية، ويجرى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات المجموعات المدرسية، مشيرة إلى أن المدارس تنظيم مجموعات التقوية تجرى من قبل الإدارات التعليمية لطلاب الشهادات العامة "الثانوية العامة والإعدادية" ومن قبل المدرسة بالنسبة لصفوف النقل.

وقررت الوزارة تفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة، وتوفير الوسائل اللازمة لإنجاحها، والتأكيد على تسجيل الطلاب بقوائم مجموعات التقوية المدرسية، لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، كما شددت الوزارة على حظر استخدام أى مقررات دراسية أو كتب أو مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة والمعتمدة منها أو الترويج لأى منها بالمدارس.