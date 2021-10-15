​لمواجهة حوادث الصعق.. برلماني يطالب الحكومة بتأمين أعمدة الإنارة استعدادًا للشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، وزارتي الكهرباء والتنمية المحلية، بالتنسيق فيما بينهما، لتأمين أعمدة الإنارة بالشوارع والطرق استعدادًا لفصل الشتاء والتوقعات بسقوط أمطار، خصوصًا في المدن الساحلية.

وحذر "زين الدين" في تصريحات صحفية اليوم، من تكرار حوادث الصعق الكهربائي التي وقعت من قبل نتيجة سقوط الأمطار لعدم تأمين أعمدة الكهرباء، مشيرًا إلى أنه أصبح من غير المقبول أن يتم تكرار تلك الحوادث في ظل ما تشهده البلاد حاليًا من تطوير للبنية التحتية في مختلف المرافق في ظل مشروع "حياة كريمة" الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال عضو مجلس النواب: "على الحكومة بكافة أجهزتها وخاصة وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والزراعة، الاستعداد مبكرًا لفصل الشتاء، من خلال التنسيق بين الجهات المعنية بكافة المحافظات، لمراجعة الإجراءات اللازمة لتأمين أعمدة الإنارة في كافة الشوارع والطرق، وكذلك تأمين الأشجار على جانبي الطرق والمجاورة لأعمدة الإنارة، منعا لوقوع حوادث بسببها حال وجود تقلبات جوية وسقوط أمطار.

وشدد النائب محمد عبد الله زين الدين، على ضرورة رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحليات، وتشكيل غرفة عمليات مستمرة، للتعامل السريع مع حالات طوارئ قد تحدث نتيجة التقلبات الجوية، بالإضافة إلى المتابعة اليومية للتأكد من تأمين أعمدة الإنارة بالشوارع والطرق، لاسيما في ظل تواجد الأطفال بالشوارع ذهابا وإيابا للمدارس.

وفي ذات السياق، طالب عضو مجلس النواب، بضرورة التوعية الأسرية والمجتمعية، لتوعية الأطفال والمواطنين للتعامل في مثل حالات الطوارئ التي قد تنتج عن هذه الحوادث واتباع الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الواجبة.