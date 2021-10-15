انقطاع مياه الشرب عن 14 منطقة بالقاهرة من 5 مساء الجمعة لـ8 صباح السبت

القاهرة - سامية سيد - تشهد مناطق "عرب الجسر – عرب الطوايلة - وسط المدينة بالمطرية – منطقة الشيراتون – الملتقى العربى – الكلية الحربية – الحى العاشر – صقر قريس – الواحة – شارع متولى الشعراوى – السويسرى ب – أرض الجولف – الإمداد والتموين – مساكن رامو)، بالقاهرة انقطاعا فى مياه الشرب اليوم الجمعة، لمدة 15 ساعة.

وأعلنت محافظة القاهرة، أنه سيجرى انقطاع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة، لمدة 15 ساعة وذلك اعتباراً من الساعة الخامسة عصر اليوم الجمعة حتى الساعة الثامنة صباح غدٍ السبت، نظراً لقيام شركة مياه الشرب، بتنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1200مم الخارج من محطة مسطرد.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيجرى توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.