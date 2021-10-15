شكرا لقرائتكم خبر عن تحويلات مرورية بسبب تطوير محور الشهيد بالقاهرة لمدة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال تنفيذ تطوير محور الشهيد، لمدة 3 أيام، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة المركبات.

وعينت إدارة المرور، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، لتنفيذ مشروع أعمال تطوير محور الشهيد ومن ضمنها إجراء أعمال التوسعة لكوبرى الواحة أعلى محور الشهيد، الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى لمحور الشهيد أسفل كوبرى الواحة للاتجاه القادم من ميدان محمد زكى اتجاه مستشفى الشرطة، لرفع الكمرات المعدنية الخاصة بالكوبرى .

وتم إجراء التحويلات المرورية يميناً، مطلع كوبرى الواحة تجاه محور محمد على فهمى فتجاوز جزيرة المنتصف، والعودة مرة أخرى تجاه محور الشهيد، وأنه سيجرى تنفيذ التحويلات المرورية بسبب إجراء تلك الأعمال ضمن المرحلة الثانية: وتجرى من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً يوم الأحد 17 الجارى، ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.