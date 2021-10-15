شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: يجب التصدى للزيادة السكانية.. وأى فن ينمى الذوق العام مقبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الفن الذي ينمي الذوق العام والحس الإنساني وروح الولاء والانتماء الوطني مقبول ويحترم، أما الفن الهابط الذي يخرج عن الذوق العام لا يلقى قبولا.

وأضاف محمد مختار جمعة خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج "كلمة السر"، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك حروب جديدة تستهدف العقل والوعي، من خلال الأعمال الفنية وغيرها.

وأردف وزير الأوقاف، أن الانتحار وقتل النفس محرم، ومن يبيح قتل النفس كأنه شجع على الانتحار، موضحا أن كل إنسان معرض للضيق لكن ليس معنى ذلك قتل النفس: المنتحر قاتل للنفس وقاتل النفس كقاتل الغير.

وحذر محمد مختار جمعة من قتل النفس التي كرمها الله خشية من غضب المولى عز وجل، مضيفا أن الانتحار أمر غير مقبول ويجب الخوف منه وعدم الإقدام عليه مهما كان الضيق الذي يتعرض له الشخص.

وعن المدارس المختلطة قال وزير الأوقاف ليست حراما، مردفا: "مش حرام واللي عنده حاجة بتقول إنها حرام يجيبهالي".