شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: الوجبات المدرسية مجانية للطلاب وتعكس اهتمام الدولة بصحة أبنائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر صفحته على "فيس بوك"، إن الوجبات المدرسية الجديدة "مجانية" للطلاب وتعكس اهتمام الدولة المصرية بصحة وسلامة أبنائها وكل ما يجرى تداوله هو "تسريبات لمستندات إدارية داخلية" ليست للنشر تعكس تكلفة هذه الوجبات التي تتحملها الدولة ولا يتحملها المستفيدون من الطلاب.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طالبت بتوفير مناخ وبيئة تعليمية صحية للطلاب داخل المدارس تزامنا مع انطلاق أول يوم بالعام الدراسي الجديد، موضحة أنه سيتم متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الفصول من لحظة دخول الطلاب المدارس حتى خروجهم، مع تلقى اى شكاوى واستفسارات من أولياء الأمور على مدار الساعة.

وحذرت الوزارة المدارس من التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على الطلاب والمعلمين خلال اليوم الدراسى، مع تنفيذ الخطة الدراسية بشكل دقيق والالتزام بالمنهج الدراسى وفق توزيع المقررات الدراسية، مشيرة إلى أن تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول من خلال تطبيق الفترتين الدراسيتين.

وانطلق صباح السبت 9 أكتوبر العام الدراسى الجديد فى قرابة 12 محافظة، فيما انتظمت الدراسة بكامل طاقتها الأحد 10 أكتوبر الجارى.