شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أساقفة كانتربرى: مصر تمتاز بالحرية الدينية وبناء الكنائس أكبر دليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المطران جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري، فى إنجلترا، إن تدشين الكنيسة يعد علامة جودة على الحريات في مصر، موضحا أن مصر دولة تمتاز بالحرية، في حين هناك الكثيرين في المنطقة تعانى من الاضطهاد.

وأضاف جاستن ويلبي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن أحد التحديات المهمة في كافة المجتمعات هي الحرية الدينية التي استطاعت مصر تحقيقها، مضيفا أن نمو الكنائس وازدياد عددها أكبر دليل على توفر الحرية الدينية بمصر.

وأردف أنه منذ 10 سنوات لم تكن تلك الحرية متوفرة في مصر، لكن المصريون استطاعوا بالصبر والعزيمة تحقيق آمالهم وتوفير المناخ المناسب للعيش بسلام، وسط مجتمع يحترم الاختلاف ويقدر الجميع.