شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن رفع قيود الطيران إلى المنتجعات المصرية اعتبارا من 9 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات الروسية، اليوم /الخميس/، رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية إلى منتجعي شرم الشيخ والغردقة من المدن الروسية التي استؤنفت فيها رحلات الطيران الدولي.

وجاء في بيان صادر عن مقر عمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا - حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية - "بناء على المناقشات والوضع الوبائي في عدد من الدول؛ تقرر رفع القيود على تنفيذ رحلات الطيران المنتظم والعارض من المدن الروسية التي استؤنفت فيها رحلات الطيران الدولي، إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ اعتبارا من التاسع من شهر نوفمبر المقبل".



وأشار "مقر العمليات" إلى أن " نائب رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا، قد عقدت اجتماعا لمقر العمليات للحد من دخول وانتشار عدوى فيروس كورونا على الأراضي الروسية".



واتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين - في 23 أبريل الماضي - على استئناف حركة الطيران العارض إلى المنتجعات السياحية في مصر، بعد انقطاع زاد عن خمس سنوات.

يذكرأن، قالت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أن عودة السياحة الروسية لمقصدها الأول مصر ووصول أول رحلة سياحية من روسيا لمطار الغردقة، إنجاز كبير يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسى، وترجمة حقيقية لجهود الدولة المصرية، حيث استقبل مطار الغردقة صباح اليوم أولى الرحلات للشركة الوطنية مصر للطيران والتى تقل 300 راكب روسى قادمة من موسكو بعد استئناف حركة الطيران من روسيا للمدن السياحية المصرية ببدء مرحلة جديدة لعودة السياحة الروسية إلى مدينتى الغردقة وشرم الشيخ.

وأضافت نورا على، أن عودة السياحة الروسية لمصر، أدخلت الفرحة على جميع العاملين بقطاع السياحة، باعتبار السياحة الروسية قوة أساسية فى حجم السياحة المصرية، مشيرة إلى الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية لاستعادة حركة السياحة.

وأوضحت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أن قطاع السياحة المصرى يواصل انتعاشه ويتجاوز تداعيات كورونا والمطارات المصرية تشهد انفراجة سياحية بعد عودة الأفواج السياحية الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة والتى سوف يكون لها مردود إيجابى قوى على الاقتصاد المصرى.

وأشادت بالتعاون الكبير بين الجانبين وتقديم كافة التسهيلات لاستقبال السياح الروس، مما انعكس بالفرحة على المواطنين الروس بعودة الرحلات إلى الغردقة وشرم الشيخ، مضيفة أنه تم استقبال الفوج السياحى الروسى بالورود والهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن المقاصد السياحية المصرية، حيث أشاد السياح الروس بحفاوة الاستقبال وكذلك الإجراءات الأمنية والاحترازية لمكافحة كورونا وأعربوا عن سعادتهم بعودتهم مرة أخرى إلى المنتجعات السياحية المصرية.

ووقع بوتين - في 8 يوليو الماضي - مرسوما، ألغى بموجبه مرسوما خاصا بحظر الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية.