بعد سجنه 7 سنوات.. دفاع الطفلة في قضية "متحرش الطالبية": "اسمعوا أطفالكم وادعموهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

عاقبت الدائرة 18، بمحكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، برئاسة المستشار عبد الناصر أبو الوفا، المتهم "م.ط"، بتهمة بالتحرش بطفلة الطالبية، والمعروف إعلاميًا بمتحرش الطالبية، بالسجن 7 سنوات وتعويض 100 ألف جنيه.

وعلق المحاميان عبدالرازق مصطفى و أحمد عبدالظاهر، دفاع الطفلة المجني، على الحكم بأنه إنصاف لحق الطفلة وردع لتلك الجرائم.

وقال المحاميان في تصريحات لـ"الخليج 365"، مساء الخميس: "نتمنى من كل الآباء والأمهات سماع أطفالهم جيدًا والإنصاف وتقديم الدعم والحماية لهم"

وتبين من التحقيقات التي أجريت مع المتهم "م. ط"، أنه يبلغ من العمر 47 عامًا، ومتزوج ولديه 3 أبناء، عمل في أكثر من مهنة منها "شيف" في مطعم، وترزي حريمي ومقيم منذ فترة قريبة بمساكن كفر طهرمس بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة التي لا تبعد كثيرا عن العقار محل الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من إلقاء القبض على المتهم بالتحرش بطفلة داخل عقار في منطقة فيصل، وتبين أنه يعمل "ترزي حريمي" وجاء إلى المنطقة منذ فترة قريبة، واستغل أن الطفلة بمفردها منزلها، فأقنعها بالصعود معها وشرع في محايلتها لهتك عرضها والتعدي عليها، وعندما رفضت تحرش بها عنوة ولامس أماكن العفة من جسدها.

وأشارت التحقيقات إلى أن الطفلة المجني عليه أثناء تواجدها بالشارع لشراء بعض متطلبات المنزل تتبعها المتهم الى المنزل سكنها وصعد وراءها وقام بحضنها من ظهرها ثم قام بحضنها من وجهها فقاومته وهربت منه إلى شقتها وأخبرت والدها ففر المتهم هاربا.

وذكرت التحقيقات أن والد الطفلة خرج من شقته وبحث عن المتهم فلم يجده فقام باسترجاع تسجيل كاميرات المراقبة التي رصدت دخول المتهم مع الطفلة للعقار فتعرف على وجهه وعاد للبحث عنه مرة أخرى بالمنطقة وعندما لم يتمكن من العثور عليه قام بنشر مقطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ثم توجه إلى قسم شرطة بولاق الدكرور وأبلغ بالواقعة.