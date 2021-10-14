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"جثة في الموقع".. مصرع سائق حفار بالصف

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي سائق حفار مصرعه في حادث أثناء مباشرة عمله بإحدى قرى مركز الصف جنوب محافظة الجيزة.

تلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بمصرع سائق حفار بإحدى المشروعات بقرية أسكر التابعة لمركز الصف.

تحريات العقيد تامر صالح مفتش فرقة الشرق، والمقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف توصلت إلى أنه أثناء مباشرة أحمد عادل لعمله كسائق حفار ضمن مشروع صرف صحي بالقرية، اختل توزانه وسقط.

جرى نقل السائق إلى أقرب مستشفى لكنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته. وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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