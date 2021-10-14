طلاق انتهت بجثة تتدلى من السقف.. نهاية مأساوية لشاب في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم يتحمل "مصطفى" فراق زوجته بعد طلاقهما. 365 سوما قضاها الشاب بعيدا عن نصفه الثاني بات معها أسير أزمة نفسية دفعتها لإخراج المشهد الأخير من حياته بشكل مأساوي.

أمس الأربعاء تلقى مدير قطاع جنوب الجيزة إشارة من مأمور مركز البدرشين بالعثور على جثة شاب مشنوقا داخل منزله بقرية العزيزية.

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ تحت إشراف العقيد هشام بهجت مفتش فرقة العياط والبدرشين؛ للوقو على ملابسات الواقعة كاملة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

عُثر على جثة "مصطفى" في العشرينات من العمر، يرتدي ملابسه كاملة، يتدلى من حبل مثبت بسقف غرفته. وأكدت أسرته إقدامه على الانتحار شنقا لمروره بأزمة نفسية منذ انفصاله عن زوجته العام الماضي.

جرى نقل الجثة مشرحة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد البروي حكمدار الجيزة إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.