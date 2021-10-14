لزيادة المشاهدات.. ضبط شاب يمثل مشهدا لتعطيل شخص عن الصلاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" يظهر خلاله مجموعة من الشباب يقومون بمشهد تمثيلى لتعطيل أحد الأشخاص عن آداء الصلاة ومحاولة سرقة متعلقاته الشخصية، وضبط مرتكب الواقعة.

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو على أحد الصفحات الشخصية على تطبيق "تيك توك" يظهر خلاله مجموعة من الشباب يقومون بآداء مشهد تمثيلى ساخر يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بآداء الصلاة ، ويأتى من خلفه شخصان يقومان بمحاولة سرقة متعلقاته الشخصية وتعطيله عن الصلاة ، وظهور إحدى الفتيات لمنعهما.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من تحديد هوية صاحب الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بمحافظة الإسكندرية) ، وتبين أنه الذى كان يقوم بآداء دور القائم بالصلاة فى مقطع الفيديو المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بقيامه بالتمثيل صحبة آخرين بقصد تحقيق أكبر عدد من المشاهدات، وجارى تحديد باقى الأشخاص بمقطع الفيديو وضبطهم.