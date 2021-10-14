بعد نشر فيديو عبر فيسبوك.. ضبط شخص رفض إثبات نسب طفل من سيدة بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمناً إستغاثة إحدى السيدات بكفر الشيخ تحمل طفل تضررت من أحد الأشخاص لرفضه إثبات نسب الطفل، وضبط مرتكب الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً إستغاثة إحدى السيدات "أجنبية الجنسية" بمحافظة كفر الشيخ تحمل طفل.. تضررت من أحد الأشخاص لرفضه إثبات نسب الطفل.

بالفحص أمكن تحديد هوية السيدة (ربة منزل – تحمل جنسية إحدى الدول) مقيمة لدى (مزارع – مقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس بكفر الشيخ)، وأقرت أنها كانت تعمل لدى إحدى السيدات بدائرة المركز، وأثناء تواجدها بالمنزل قام نجل السيدة المشار إليها بالتعدى عليها مما أسفر عن حملها سفاحاً وولادتها للطفل المشار إليه ورفض الأخير عقد قرانه عليها أو إثبات نسب الطفل، وأضافت بعدم تحريرها ثمة محاضر فى أى جهة.

تم استدعاء المذكورة والمشكو فى حقه ، وبمواجهته بأقوال الشاكية إعترف بإرتكاب الواقعة ولدى معرفته بحملها اتفق معها على إجراء التحاليل الطبية اللازمة لإثبات نسب الطفل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.