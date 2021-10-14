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خريطة التوزيع الجغرافي للقرى والمراكز المستفيدة من "حياة كريمة" غدا باليوم السابع

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة م نالأخبار والتغطيات الهامة على رأسها  "خريطة التوزيع الجغرافي للقرى والمراكز المستفيدة من "حياة كريمة".. وزيرتا التخطيط والصناعة تجتمعان لمناقشة آليات تنفيذ محور التنمية بالمبادرة الرئاسية".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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