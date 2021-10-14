القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة م نالأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "خريطة التوزيع الجغرافي للقرى والمراكز المستفيدة من "حياة كريمة".. وزيرتا التخطيط والصناعة تجتمعان لمناقشة آليات تنفيذ محور التنمية بالمبادرة الرئاسية".

شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة التوزيع الجغرافي للقرى والمراكز المستفيدة من "حياة كريمة" غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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