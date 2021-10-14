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شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة التوزيع الجغرافي للقرى والمراكز المستفيدة من "حياة كريمة" غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة م نالأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "خريطة التوزيع الجغرافي للقرى والمراكز المستفيدة من "حياة كريمة".. وزيرتا التخطيط والصناعة تجتمعان لمناقشة آليات تنفيذ محور التنمية بالمبادرة الرئاسية".
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