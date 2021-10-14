شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى تشغيل خط طيران جديد من شرم الشيخ إلى الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تشغيل خط طيران جديد بداية من يوم الأربعاء الموافق 27 أكتوبر الجارى من مدينة شرم الشيخ إلى مدينة الأقصر على أن يكون سعر تذكرة الطيران ذهاب وعودة شاملة الضرائب بسعر موحد 1800 جنيه، كما تم الاتفاق بشكل مبدئى على أن يتم تسيير هذه الرحلة مرة واحدة أسبوعيا.

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، حيث عقدا الوزيران اجتماعا موسعا لمناقشة عدد من الموضوعات التى تساهم فى الترويج السياحى لمصر ودفع الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحى المصرى.

يأتى ذلك فى إطار العمل على تقديم منتج سياحى متكامل من خلال دمج منتج السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتج السياحة الثقافية حتى يتسنى للسائح زيارة أكثر من مقصد سياحى أثناء زيارته لمصر بما يُثرى تجربته السياحية، وذلك من خلال الربط بين مدن وادى النيل بالمدن السياحية الساحلية عن طريق استحداث خطوط طيران داخلى تربط بين كافة المحافظات السياحية.

وتعد هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها تشغيل هذا الخط منذ 25 ديسمبر 2015، وقد تم تشغيل هذا الخط بناءً على طلب القطاع السياحى الخاص والاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وسوف يتم اختيار أفضل توقيتات لتشغيل هذه الرحلة بما يتفق مع البرامج السياحية للسائحين وبما يتيح لهم الفرصة للاستمتاع بزيارة المتاحف والأماكن الأثرية بمدينة الأقصر، بالإضافة إلى إعطائهم فرصة أكبر للقيام بجولة بالمدينة وركوب الحناطير والقيام بالرحلات النيلية والاستمتاع بأجوائها الساحرة وزيارة الأسواق التقليدية والتى تتميز بالعديد من السلع والمنتجات التراثية والحرف اليدوية.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى مناقشة تسيير رحلات طيران أخرى بين مطارات كافة المحافظات السياحية لربطها ببعضها البعض، وتزويدها بقطع من المستنسخات الأثرية التى ينتجها مصنع المستنسخات الأثرية، ولوحات إرشادية باللغات المختلفة.

كما تم التنسيق لزيادة عدد رحلات الطيران يوم 21 أكتوبر الجارى لتلبية الطلب على زيارة معبد أبو سمبل لمشاهدة تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل.

وقد حرص رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية خلال الاجتماع على توجيه الشكر لوزارتى السياحة والآثار والطيران المدنى لدعمهما الدائم للقطاع السياحى خاصة فى وقت الأزمات حيث كانتا قد أطلقتا فى بداية العام الجارى مبادرة "شتى فى مصر" لتنشيط السياحة الداخلية.

جدير بالذكر أن وزير الطيران المدنى حرص على توفير أسعار مخفضة لرحلات الطيران الوافدة لمختلف المقاصد السياحية لتكون بسعر 2150 جنيها إلى شرم الشيخ والغردقة والأقصر وطابا و2450 جنيها إلى كل من مرسى علم وأسوان.

حضر الاجتماع غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة ، والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، والطيار عمرو أبو العنين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، ورئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وممثلى لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وعدد من قيادات الوزارتين.