شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. واشنطن تؤكد تقديرها البالغ لدور مصر بقيادة الرئيس السيسى فى مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الاخبار الهامة على رأسها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيناتور "روبرت مينينديز"، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسيد "جوناثان كوهين" سفير الولايات المتحدة بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أكد التقدير الامريكي البالغ لدور مصر الناجح تحت قيادة الرئيس السيسى في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وإرساء المفاهيم والقيم النبيلة من حرية الاعتقاد والتسامح وثقافة قبول الآخر، والجهود الكبيرة التي تتم داخل مصر لتحقيق التنمية لصالح المواطنين.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

استمرار العمل بمكاتب البريد الجمعة والسبت لتيسير سداد المصروفات الدراسية

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تيسير سداد المواطنين للمصروفات الدراسية عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، حيث تقرر تشغيل ما يقرب من ٥٠٠ مكتب بريد بجميع المحافظات لتقديم كافة الخدمات للمواطنين يومي الجمعة والسبت ١٥ و١٦ أكتوبر على أن تبدأ مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً ويوم السبت من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا.

وأشار الدكتور شريف فاروق فى تصريحات له، إلى أنه تم تشكيل لجنة طوارئ على أعلى مستوى لمتابعة انتظام العمل بالمكاتب وتقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه، ومتابعة انتظام حركة سير العمل وتأدية كافة الخدمات للمواطنين بالجودة المطلوبة وتذليل أى عقبات قد تواجه العاملين اثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين ان وجدت بالإضافة الي تغذية كافة ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة الرسمية.

وأضاف الدكتور شريف فاروق ان هذه الخطوة تأتي في إطار دعم خطط الدولة في التسهيل على المواطنين وتيسير سداد المصروفات الدراسية على أولياء الامور.

التعليم تحدد رسوم حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدارس بدأت اليوم تسليم طلاب الثانوية العامة الناجحين بالدور الثانى الشهادة المؤمنة، موضحة أن رسوم حصول الطالب على الشهادة 65 جنيها.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الشهادات المؤمنة لطلبة الثانوية العامة للدور الثانى تم تسليمها أمس الأربعاء لجميع مدارس الجمهورية، موضحة أن المدارس تبدأ اليوم الخميس فى تسليم الطلاب الشهادات المؤمنة، قائلة: على أى طالب ناجح دور ثانى التوجه لمدرسته لاستلام استمارة النجاح اليوم الخميس.

كانت وزارة التربية والتعليم، خاطبت رئيس قطاع التعليم العالي بمكتب التنسيق الجامعات المصرية، بالتنبيه على إدارات شئون الطلاب بالجامعات والمعاهد بقبول إخطار درجات طلاب الثانوية العامة الصادر من السجلات بالإدارة العامة للامتحانات التابعة لوزارة التربية والتعليم كمستند بديل صحيح دال على نجاح الطالب، مع أخذ التعهد اللازم على ولي الأمر بتسليم استمارة النجاح المؤمنة فور استلامها حرصا على مستقبل الطلاب وطمأن الطلاب وأولياء الأمور.

محافظ القاهرة يقرر النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام لـ 220

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2021 / 2022 من 224 درجة الي 220 درجة وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور .

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم انه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لاعداد الطلبة مع الحفاظ علي المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

العدل: منع غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول المحاكم خلال شهر

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، اننا نحتفل اليوم بالتطوير الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في كل ربوع مصر وفي كافة المجالات، وكان للقضاء نصيب من هذا التطوير، مشيرا إلى أن التطوير لا يشمل فقط المباني بل يشمل أيضا الأليات ووسائل التعامل مع القضاء، كما يشمل تعزيز قدرات القضاء، كما يشمل عدة محاور.

واضاف وزير العدل خلال كلمته في حفل افتتاح أعمال تطوير محكمة طوخ الجزئية بمحافظة القليوبية، أن مبني المحكمة منذ إنشائه في عام 1963 لم تطاله يد التطوير واليوم تم تطويره بالكامل وبأمثاله في كل محافظات الجمهورية،"كنا فين وبقينا فين"، وذلك نتيجة الدعم الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلي التطوير القضائي، مناشدا المواطنين بالحفاظ علي ما تم من تطوير لأنه تم بمال الشعب، "مش عاوزين نرجع لورا تاني ومش هنسمح بده يحصل، ولابد من الحفاظ علي المظهر الحضارى، بتبقي حاجة بتملى العين فرحة بهذا الجمال بعد قبح".

وتابع: لابد من استخدام وسائل التقنية الحديثة التي تم توفيرها في المحاكم المطورة وتفعيل الأليات الجديدة وإقامة الدعوة عن بعد، فلابد من تفعيل هذا التطوير بالاستخدام "يعني منلاقيش بعد التطوير دا مفيش استخدام للوسائل اللي تم اضافتها بالتطوير.

واشار، إلي أن كل محكمة علي مستوى الجمهورية تستقبل المئات بل الآلاف من المواطنين يوميا، فلابد من الالتزام بالإحراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه في غضون شهر لن يسمح لأى شخص بالدخول للمحكمة إلا بشهادة تطعيم أو شهادة ال bcr، وذلك حفاظا علي المواطنين ولابد من التكاتف للحفاظ علي أنفسنا خلال الفترة المقبلة.

الداخلية: لم يستدل على سقوط ميكروباص بالنيل من أعلى كوبرى الساحل

صرح مصدر أمنى بأنه بتاريخ 10 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من أحد المواطنين من أنه علم من أخرين رؤيتهم لشئ يسقط من أعلى كوبرى الساحل بدائرة قسم شرطة إمبابة ولم يتحققوا منه (مرجحين كونه سيارة ميكروباص).

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية المعنية مدعومة بكافة التجهيزات اللازمة لعمليات الإنقاذ النهرى.. حيث قامت القوات بتمشيط محيط محل البلاغ، وتكثيف عمليات البحث الدقيق بنهر النيل، ولم يتم التوصل إلى أية آثار لمفقودين أو لسيارة "ميكروباص".. وقد تم العثور فقط على "غطاء سيارة كبير الحجم" بقاع نهر النيل.

بإستكمال أعمال البحث والتحرى وجمع المعلومات من خلال التقابل مع العديد من شهود العيان وفحص مواقف سيارات الأجرة "الميكروباص" التى تمر بمحل البلاغ كخط سير لها.. لم يُستدل على أية سيارات مفقودة، بالإضافة إلى عدم تلقى الأجهزة الأمنية أية بلاغات تفيد غياب مواطنين أو فقدان سيارة أجرة "ميكروباص" فى ذات اليوم وحتى تاريخه.

ارتفاع درجات الحرارة غدا بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 34 درجة وأسوان 42

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، وارتفاع فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غداً الجمعة، نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غداً الجمعة: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.