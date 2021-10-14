شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار العمل بمكاتب البريد الجمعة والسبت لتيسير سداد المصروفات الدراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تيسير سداد المواطنين للمصروفات الدراسية عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، حيث تقرر تشغيل ما يقرب من ٥٠٠ مكتب بريد بجميع المحافظات لتقديم كافة الخدمات للمواطنين يومي الجمعة والسبت 15 و16 أكتوبر على أن تبدأ مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً ويوم السبت من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا.

وأشار الدكتور شريف فاروق فى تصريحات له، إلى أنه تم تشكيل لجنة طوارئ على أعلى مستوى لمتابعة انتظام العمل بالمكاتب وتقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه، ومتابعة انتظام حركة سير العمل وتأدية كافة الخدمات للمواطنين بالجودة المطلوبة وتذليل أى عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم، ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت، بالإضافة إلى تغذية كافة ماكينات الصراف الآلى على مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة الرسمية.

وأضاف الدكتور شريف فاروق، أن هذه الخطوة تأتى فى إطار دعم خطط الدولة فى التسهيل على المواطنين، وتيسير سداد المصروفات الدراسية على أولياء الأمور.