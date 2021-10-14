شكرا لقرائتكم خبر عن 11 نوفمبر.. الحكم النهائى على المتهمين بقضية أنصار بيت المقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حجزت محكمة النقض اليوم الخميس، الحكم فى الطعون المقدمة من المدانين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس" على الأحكام الصادرة ضدهم العام الماضى من محكمة الجنايات، لجلسة 11 نوفمبر المقبل.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في مارس 2020 حكمها في قضية "أنصار بيت المقدس" على 208 متهمين بالقضية كان أبرزهم الإرهابي هشام عشماوي.

وقضت الجنايات بإعدام 37 متهمًا وانقضاء الدعوى لـ 22 لوفاتهم، والمؤبد لـ 61 متهمًا، والسجن المشدد 15 سنة لـ 15 متهمًا، والمشدد 10 سنوات لـ ٢١ متهمًا، وبالسجن 5 سنوات لـ 52 متهمًا، وإلزام المتهمين بدفع 150 مليون جنيه تعويضا لوزارة الداخلية.

الجدير بالذكر أن القضية ضمت 208 متهمين منهم 46 هاربًا 22 متوفيًا، و140 حضوريًا، وتداولت أمام محكمة الجنايات 121 جلسة، وكان عدد شهود الإثبات في القضية 830 شاهدًا، واستمعت المحكمة إلى 310 من شهود الإثبات، كما استمعت المحكمة إلى شهود النفي الذين أحضرهم الدفاع وعددهم 33 شاهدًا.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية العديد من الجرائم والاتهامات أهمها تنفيذ 54 عملية إرهابية، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات منشآت أمنية عديدة.

كما أسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمات أجنبية.