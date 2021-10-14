ضبط تاجر حشيش وأسلحة نارية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بدائرة القسم مستقلاً إحدى السيارات.

عثر بحوزته على ( بندقية خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالي – هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.