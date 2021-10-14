ضبط المتهم بسرقة شقة أحد المواطنين بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة سرقة شقة أحد المواطنين بالقاهرة وتحديد وضبط الجناة، وإعادة المسروقات.

تلقي قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم) يفيد بأنه عقب عودته لمسكنه اكتشف كسر كالون باب الشقة سكنه، وسرقة بعض التحف واللوحات والتماثيل من داخلها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "أحدهما يحمل جنسية أجنبية "، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة المشار إليها بأسلوب " كسر الكالون "، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائهم "سيئ النية" (3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم) وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.