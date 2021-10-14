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ضبط عاطل بحوزته 3 كيلو بانجو وهيدرو في أسوان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، عاطل؛ لإتجاره في المواد المخدرة بأسوان، بحوزته 3 كيلو جرام من مخدر البانجو و كمية من مخدر الهيدرو.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بأسوان، أفادت قيام (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسوان) بالاتجار في المواد المخدرة، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة أول أسوان مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبحوزته (3 كيلو جرام من مخدر البانجو – كمية من مخدر الهيدرو - فرد محلي – مبلغ مالي)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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