ضبط عاطل بحوزته 3 كيلو بانجو وهيدرو في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، عاطل؛ لإتجاره في المواد المخدرة بأسوان، بحوزته 3 كيلو جرام من مخدر البانجو و كمية من مخدر الهيدرو.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بأسوان، أفادت قيام (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسوان) بالاتجار في المواد المخدرة، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة أول أسوان مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبحوزته (3 كيلو جرام من مخدر البانجو – كمية من مخدر الهيدرو - فرد محلي – مبلغ مالي)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع.