صور.. اختتام دورة تدريبية لأعضاء النيابة الإدارية بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

اختتمت اليوم الخميس، الدورة التدريبية التخصصية لحماية حقوق الملكية الفكرية والتوقيع الإلكتروني والجرائم الإلكترونية بحضور المستشار عزت أبوزيد، رئيس النيابة الإدارية والمهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وصرَّح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان أن 50 عضوًا من المستشارين أعضاء الهيئة شاركوا في الدورة التدريبية.

وجاءت الدورة التي نظمها مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي، بالاشتراك مع مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، على مدار يومي ١٣ و١٤ أكتوبر الجاري.

وشارك في إلقاء المحاضرات نخبة من المحاضرين شملت:

المستشار الدكتور محمد رامي، مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، وأحمد عبد الغني، مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمستشار الدكتور محمد عادل علي عبد السلام، مستشار بهيئة قضايا الدولة، والدكتور وليد دياب، مدير إدارة تراخيص التوقيع الإلكتروني بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندس مرتضى الديب، مدير وحدة الفحص الفني، بمكتب حماية حقوق الملكية الفكرية، والأستاذ الدكتور حسام لطفي، أستاذ القانون المدني، كلية الحقوق - جامعة بني سويف، والدكتور محمد الجندي الخبير في الجرائم الإلكترونية بالأمم المتحدة وخبير النيابة العامة في التحول الرقمي ومدير برنامج ماجستير الجرائم الإلكترونية في الجامعة البريطانية.

وفي الختام، وجه المستشار عزت أبو زيد، رئيس الهيئة، كلمة وجه فيها الشكر للمهندس عمرو محفوظ، والسادة المحاضرين والحضور، أكد فيها على أهمية عقد الدورات التدريبية المتخصصة بصفة دورية لصقل مهارات أعضاء النيابة الإدارية بما يزيد من تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لديهم في كافة المجالات وبالخصوص ما يتعلق بالتحول الرقمي والرقمنة التي تعد حجر أساس في نهضة مصر الجديدة.

ومن جانبه وجه المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات، الشكر للمستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية ولخبراء مكتب حقوق الملكية الفكرية ولكافة الحضور، مؤكداً على الأهمية البالغة للتوعية والتدريب على كافة جوانب حقوق الملكية الفكرية وأهميتها في دعم الاقتصاد القومي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما تفضل المستشار عزت أبو زيد، بتسليم المشاركين شهادات إتمام الدورة التدريبية.