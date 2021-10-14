ضحية جديدة لمعركة "التختة الأولى".. مصرع تلميذ على يد زميله بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم تمر سوى ساعات على مصرع تلميذ ضربه زميله بسبب خلاف على أولوية الجلوس بالمقعد الأول بالفصل بمحافظة كفر الشيخ إلا أن تكرر الأمر بمحافظة الجيزة.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بمصرع طالب بالصف السادس الابتدائي داخل إحدى مدارس مدينة السادس من أكتوبر.

على الفور وجه العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر، رجال المباحث بالتوجه إلى المدرسة محل الواقعة والوقوف على ملابساتها كاملة.

تحريات المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر، توصلت إلى أن مشادة كلامية وقعت بين "ياسر 11 سنة" وزميله بالفصل؛ بسبب خلاف على أولوية الجلوس بالمقعد الأمامي. انتهى الأمر بجلوس الطالبين إلى جوار بعضهما لكن حدث ما لم يكن في الحسبان.

رفض الطالب جلوس "ياسر" بجواره مطالبا إياه "قوم من جانبي انت كده هتزنقني" لكن الأخير رفض الامتثال إلى طلبه "قوم انت أنا مش هقوم".

في ذلك الوقت انشغل "ياسر" بتناول الطعام فباغته زميله بضربة بالـ"كوع" في رقبته من الأمام ليتسبب في وفاته قبل نقله إلى المستشفى.

تحفظت الشرطة على الطالب المتسبب في وفاة زميله، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.