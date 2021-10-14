ضبط شخص لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) بتجميع مدخرات العاملين بالخارج "بالعملة الأجنبية" عن طريق تلقى الحوالات الخاصة بهم على إحدى شركات تحويل الأموال أو أحد البنوك والذى يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء , وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة الغربية نقداً مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

كما تبين أن حجم تعاملاته خلال أربعة أعوام طبقاً للفحص المستندى (مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.