ضبط شخص يُدير أكاديمية بدون ترخيص في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص؛ لإدارته أكاديمية بدون ترخيص بالدقهلية للنصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات دراسية عليا.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمي وهمي "أكاديمية بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية وقيامه بترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة، وشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، وقد تمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم استهداف مقر الأكاديمية المشار إليها، وأمكن ضبط المتهم المشار إليه، وبالتفتيش في حضوره عُثر على (شهادات ونماذج وملفات خاصة بالأكاديمية – بيانات نجاح ونماذج إجابات وامتحانات بأسماء مختلفة – مجموعة من المستندات الخاصة براغبي الدراسة بالأكاديمية – 3 دفتر إيصالات تحصيل نقود - مبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامي) وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.