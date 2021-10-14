رئيس الأسقفية ناعيًا أسقف المحلة: اتسم بالتواضع والبذل في الخدمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

نعى الدكتور سامي فوزي, رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية, نيافة الأنبا كاراس, أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمحلة.

وقدم رئيس الأساقفة العزاء لقداسة البابا تواضروس الثاني وشعب الكنيسة القبطية مؤكدًا أن الأسقف الراحل خدم الكنيسة ببذل وعطاء حيث عاش راهبًا متواضعًا وانتقل ناسكًا بعد خدمة مخلصة في مدينة المحلة الكبرى.

وصلى رئيس الأساقفة للأسقف الراحل أن ينيح الله روحه في فردوس النعيم وأن يسكب عزاء سمائيًا في قلب عائلته ومحبيه وتلاميذه. ​