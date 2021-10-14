شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تؤكد تقديرها البالغ لدور مصر بقيادة الرئيس السيسى فى مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيناتور "روبرت مينينديز"، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسيد "جوناثان كوهين" سفير الولايات المتحدة بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضى، لمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أكد التقدير الامريكي البالغ لدور مصر الناجح تحت قيادة الرئيس السيسى في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وإرساء المفاهيم والقيم النبيلة من حرية الاعتقاد والتسامح وثقافة قبول الآخر، والجهود الكبيرة التي تتم داخل مصر لتحقيق التنمية لصالح المواطنين.