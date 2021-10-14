شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات عملاقة فى ملف اللقاحات.. جهود الدولة ضد كورونا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوما بعد الآخر، تواصل الدولة المصرية، جهودها فى حماية المواطنين ضد فيروس كورونا، بتوفير اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وفى هذا السياق، ينشر الخليج 365 إنجازات الدولة فى ملف اللقاحات، وعدد الحاصلين على جرعتى اللقاح الأولى والثانية، بإجمالى عدد الحاصلين، والراغبين فى الحصول على اللقاح، ممن قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة، المخصص لذلك.



إنجازات عملاقة فى ملف اللقاحات.. جهود الدولة ضد كورونا

23,376,990 جرعة إجمالي الجرعات المُقدمة للمواطنين

15,132,679 للجرعة الأولى

8,244,311 للجرعة الثانية

3.3 مليون شخص تلقوا التطعيم من الجهاز الإداري للدولة

1.2 مليون شخص تلقوا اللقاح من منظومة التعليم العالي

مليون شخص تلقوا اللقاح من لمنظومة التعليم قبل الجامعي العام والأزهري

1.2 مليون شخص هو العدد المسجل لتلقي اللقاح حالياً

الانتهاء من المسجلين لتلقي اللقاح خلال أسبوع