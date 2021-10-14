شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تضبط مخزنين غير مرخصين بالقاهرة لتداول أدوية مغشوشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الدواء المصرية ضبط مخزنين في نطاق محافظة القاهرة لتداول أدوية مغشوشة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، أثناء قيام الهيئة بتنفيذ حملات تفتيشية؛ لمتابعة ضبط سوق الدواء، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة.

وأكدت الهيئة، أنه تم ضبط مخزن غير مرخص بمنطقة شبرا، يتم من خلاله تداول " أدوية مهربة ومغشوشة ومجهولة المصدر، وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، وبدون فواتير"، كما أنه غير مستوف للاشتراطات الصحية السليمة، وأشارت الهيئة إلى أنه تم ضبط وتحريز عدد 7 آلاف عبوة دواء بقيمة 250 ألف جنيه مصري.

كما تم ضبط مخزن آخر غير مرخص بناحية رمسيس، تابع لإحدى فروع الصيدليات الكبرى، وبه كميات كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر وبدون فواتير، كما تبين أيضا وجود مكان ملحق يقوم بتصنيع المستحضرات الصيدلية من الكبسولات والمراهم والكريمات والأشربة مجهولة المصدر، وإعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية، كما تم ضبط كمية كبيرة من المواد الخام مجهولة المصدر، وكميات كبيرة من مواد التعبئة، والملصقات، والعبوات الفارغة التي تستخدم في التغليف والتصنيع.

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن حملاتها التفتيشية الخاصة بضبط سوق الدواء مستمرة ولن تتوقف، وأنه جارى اتخاذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين، وانفاذ القانون بالتنسيق مع الجهات المعنية.

يأتي ذلك في إطار الاختصاصات الرقابية لهيئة الدواء المصرية، وجهودها لمتابعة وضبط سوق الدواء المصري، ومكافحة التداول غير الشرعي للأدوية؛ حفاظا على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية المتداولة في مصر.