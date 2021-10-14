شكرا لقرائتكم خبر عن جولة دبلوماسية أوروبية داخل مسجد الماريدانى بالدرب الأحمر بعد ترميمه بـ102 مليون يورو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان برجر، وعدد من سفراء الدول الأوروبية، مشروع ترميم مسجد المريداني بمنطقة الدرب الأحمر، بعد انتهاء ترميم المرحلة الأولى من المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، بمساهمة قيمتها 102 مليون يورو خلال 39 شهر.

خلق مشروع الترميم فرص عمل ودخل للسكان المحليين والشركات بما في ذلك تدريب 600 مالك وموظف في ورش العمل والمطاعم ومنافذ البيع بالتجزئة، ويمثلون ما يقرب من 20%؜ من إجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة بالإضافة إلى تلقي 56 مرشدا سياحيا تدريبات مختلفة.

من جانبه قال سفير الاتحاد الأوروبي، إن الحفاظ علي التراث الثقافي وتحفيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في نفس الوقت أمر ممكن، مشيرا إلي أن الاتحاد يلتزم منذ فترة طويلة بالحفاظ علي التراث الثقافي وتعزيزه، والعمل في شراكة مع السلطات المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والشاملة.

وصممت مؤسسة أغاخان المشروع بمساهمة الاتحاد الأوروبي ، بهدف الحفاظ علي التراث الثقافي الإسلامي الغني والمادي للقاهرة والاحتفاء به، فضلا عن الترويج للسياحة الثقافية كمحفز رئيسى للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية.

كما تم إنشاء طرق للزوار عبر المنطقة ، فى إطار توفير البنية التحتية السياحية والاجتماعية والاقتصادية ليتمكن الزوار من الاستمتاع بآثار المماليك المتميزة في القاهرة.

وشيد هذا المسجد بين عامي 739هـ/ 1338م - 740هـ/1340م على يد الأمير الطنبغا بن عبد الله المارداني الساقي أحد أمراء الملك الناصر محمد بن قلاوون.

ويتكون المسجد من صحن مكشوف مستطيل تحيط به أربع ظلات أكبرها ظلة القبلة التي تتكون من أربعة أروقة والظلات الثلاث الأخرى يتكون كل منها من رواقين، وللمسجد ثلاثة مداخل في الغرب والجنوب والشمال، ويعد المدخل الشمالي هو المدخل الرئيسي وعلى يساره توجد مئذنة مكونة من ثلاث دورات تمثل قمة تطور المآذن من المربع إلى المثمن ثم الدائرة.

ويتميز محراب هذا المسجد بأنه يعد من المحاريب النادرة دقيقة الصنع بين محاريب مساجد القاهرة، حيث كسيت جدرانه بالرخام الدقيق والصدف مكونة زخارف هندسية دقيقة ويعلو المحراب قبة كبيرة ترتكز على ثمانية أعمدة من الجرانيت الأحمر ومقرنصاتها من الخشب الملون. إلى جوار المحراب يوجد منبر من الخشب بحشوات مطعمة بالعاج.

يذكر أن مسجد الطنبغا المارداني مسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية بالقرار الوزاري رقم 10357 لسنة 1951م ، ويقع بشارع باب الوزير بالدرب الأحمر.