شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أممى يشيد بتخصيص حياة كريمة مليارى دولار لدعم الإنترنت بالقرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد محمد بدران، مسئول الرقمنة والابتكار في برنامج الأغذية العالمى، بإعلان وزارة الاتصالات حول دعم الإنترنت فى قرى حياة كريمة بقيمة 2 مليار دولار، مؤكدا أن اهتمام الدولة بالإنترنت يدعم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للمدارس الذكية وتطوير المدارس المجتمعية بمختلف القرى المصرية.

ولفت المسؤول الأممي إنه في إطار اهتمام الدولة بالرقمنة والابتكار فى مجال التعليم يعمل برنامج الأغذية العالمى البرنامج من خلال الشراكات مع القطاع الحكومي علي تطوير المدارس المجتمعيه والتي يبلغ عددها 5 آلاف مدرسة ونجح البرنامج فى تجديد 3 آلاف مدرسة، مشيرا إلى أن البرنامج بدأ بإطلاق 450 مدرسة ذكية في مختلف المحافظات المصرية.



فيما أشاد أحمد عبد العزيز مسؤول سياسة البرامج ببرنامج الأغذية العالمى بدعم الدولة لبرامج التحول الرقمي كأولويات وطنية لتحقيق رؤية 2030، فيما قالت منة أنور أن برنامج الأغذية العالمي يدعم عدد كبير من قرى مبادرة حياة كريمة من خلال توفير برامج توعية وتدريب للقري المستهدفة.

جاء ذلك خلال ورشة مركز إعلام الأمم المتحدة اليوم، الخميس، لمناقشة الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المعني بالسلام والعدل والمؤسسات القوية، ويأتي ذلك ضمن سلسلة ورش العمل التي ينظمها مركز الإعلام للتعريف بأهداف التنمية المستدامة.

نظم الورشة نهال القاضى مسؤول مركز إعلام الأمم المتحدة وأدارها د. محمد القوصي المستشار الإعلامي لمشروع أهداف التنميه المستدامه بمشاركة احمد كمال استشاري دعم السياسيات في منظمه الامم المتحدة للتنميه الصناعيه 'اليونيدو" احمد عبد العزيز مسؤول سياسة البرامج في برنامج الأغذية العالمي ومحمد بدران مسؤول الرقمية والأفكار في برنامج الأغذية العالمي ومنه انور مسؤولة سياسة البرامج ببرنامج الأغذية العالمي

