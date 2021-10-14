انطلاق فعاليات اليوم الختامي لمؤتمر "الشباب في عيون التراث" بجامعة الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

انطلقت صباح الخميس، فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العلمي الدولي الثالث "الشباب في عيون التراث ضوابط التنشئة وآفاق الانطلاق"، الذي يعقد بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وقال الدكتور عوض إسماعيل عبد الله عميد الكلية، رئيس المؤتمر، إن إقامة مؤتمر دولي يُعْنَى بالشباب من حيث تنشئتهم، ودورهم في نهضة أمتهم، ومسؤوليتهم تجاه تراثهم وأوطانهم؛ جاء انطلاقا من قدراتهم على التواصل مع من حولهم، والتعامل مع مستجدات عصرهم في إطار تفكير منطقي منضبط منظم ومقنع.

وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى بيان ضوابط التنشئة التي ينبغي أن ينشأ عليها الشباب، وبيان مكانة الشباب في الإسلام والتراث الإنساني الفكري والمعرفي، وإبراز دور الشباب في الحفاظ على التراث من خلال القراءة الدقيقة والفهم الصحيح، وكذا الوقوف على دور الشباب وإسهاماتهم في صناعة التراث في شتى مناحي العلوم، وتوجيه الشباب نحو مسؤولياتهم تجاه هوياتهم، وتراثهم، وبناء أوطانهم وسلامتها، ومشاركة الشباب في الوقوف على مشكلاتهم ووضع الحلول المناسبة لها، ووضع النماذج الشبابية الناجحة في جميع المجالات أمام عيون الشباب لالتماس القدوة، وغرس مجموعة القيم الدينية والخلقية والإنسانية التي تؤهل الشباب إلى آفاق الانطلاق الصحيح.

وقال الدكتور حسن كمال القصبي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، إن المؤتمر يتضمن ثمانية محاور رئيسة يتفرع عن كل منها عدة مباحث: المحور الأول، الشباب وضوابط التنشئة، ويتناول مفهوم الشباب في الشريعة والقانون وبناء الشباب العقدي، والبناء الأخلاقي،و البناء الجسدي والنفسي،والبناء الفكري والثقافي، و البناء الاجتماعي، والبناء الوطني، والمحور الثاني يشمل مكانة الشباب في الإسلام، وتناول، الشباب في القرآن الكريم،والشباب في السنة النبوية المطرة، والنظرة التكاملية للشباب في الإسلام، والمحور الثالث: الشباب في التراث، ويتناول الشباب في تراث العلوم الإسلامية، والشباب في التراث الأدبي، والشباب في التراث اللغوي.