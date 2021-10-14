رئيس الطائفة الإنجيلية يعزي البابا تواضروس في رحيل الأنبا كاراس الأسقف العام للمحلة الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

نعت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، رحيل نيافة الأنبا كاراس، الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى.

وتقدم الدكتور القس أندريه زكي بخالص العزاء لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وقال في بيان له: نصلي أن يمنح الرب العزاء لكل محبيه ولشعب الكنيسة.

وتوفي مساء أمس بعد صراعٍ قصير مع المرض، الأب والحبر الجليل الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى عن عمر يناهز ٦٣ عاما.

ومن المقرر أن تقام صلوات تجنيزه في الثانية عشرة ظهر غدا الجمعة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وكان الأنبا كاراس قد أصيب بفيروس كورونا منذ أيام وتم نقله إلى المستشفى، وأعلنت إيبارشية المحلة أن كنائسها ترفع الصلوات من أجله.

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