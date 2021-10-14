وهم الأرباح.. ضبط شخص استولى على أموال المواطنين بدعوى توظيفها بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (4 أشخاص، مقيمين بمركز شرطة سمالوط غرب بمحافظة المنيا) يفيد بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأدوية مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام (صيدلي - مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بالمنيا) بممارسة نشاطاً احتيالياً من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية مقابل أرباح شهرية من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون ، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بحوالي (مليون جنيه) من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا أمكن ضبطه .. وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.