ضبط سيدة استولت على أموال المواطنين مقابل أرباح بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط إحدى السيدات بسوهاج لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها لهم مقابل أرباح.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من 4 أشخاص، مقيمين بمحافظة سوهاج يفيد بقيام إحدى السيدات بتلقيها مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها لهم واستثمارها في مجال تجارة المستلزمات الطبية بالمخالفة للقانون.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (السيدة المشار إليها - مقيمة بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاطاً احتيالياً من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم بزعم استثمارها لهم وتوظيفها في مجال تجارة المستلزمات الطبية مقابل أرباح بالمخالفة للقانون ، مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بحوالي (1,350,000مليون جنيه) من الشاكين ، وتوقفت عن سداد أصول تلك الأموال وأرباحها المتفق عليها، واستيلائها على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون رد، وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.