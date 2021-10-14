استجابة فورية ... الداخلية تستجيب لمسنة طلبت المساعدة في صرف معاشها بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استجابت الأجهزة الأمنية بالقاهرة لالتماس مواطنة "مسنة" لعدم قدرتها على التوجه لصرف معاشها.

ورد بلاغاً لغرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة من (مواطنة "مسنة " – مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) التمست خلاله مساعدتها في صرف المعاش الخاص بها.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع السيدة المذكورة، وقررت عدم قدرتها على التوجه لسحب المعاش الخاص بها من ماكينة الصراف الآلي، على الفور تم مساعدتها في صرف المعاش الخاص بها بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لها.

وتقدمت المواطنة سالفة الذكر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية والسريعة لالتماسها.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعي والإنساني بكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.